Galaxy A50s Benchmark Sonuçları Ortaya Çıktı
Samsung'un Galaxy A serisinin yeni üyesi olacak olan Galaxy A50s Geekbench test sonuçları ortaya çıktı. Bakın telefon, ne kadar güçlü olacak...
- Ercan Uğurlu
Samsung, Galaxy A ailesini büyütmeyi sürdürüyor. Galaxy A10, A20, A30, A40, A50, A60, A70 ve A80 modellerinden sonra bu kez de alt modelleri hazırlamaya başlayan Samsung, yeni modelle Geekbench raporlarına yakalandı. Yeni modelin adı Galaxy A50s olacak gibi görünüyor.
Evet, SM-A507F model numarasıyla beraber sızan Galaxy A50s, Geekbench tablolarına test sonuçlarıyla yansımış. Bu vesileyle sızan kısmi teknik bilgi ve sonuçlarla beraber Galaxy A50s'in Galaxy A50'den büyük fark yaratacağını söylemek zor.
Zira Android 9 Pie işletim sistemiyle beraber tabloda yer alan Galaxy A50s, Exynos 9610 yonga seti ve 4 GB RAM kapasitesiyle beraber görünüyor. Bu teknik kadroyla birebir olarak Galaxy A50 çehresi çizen Galaxy A50s, aldığı işlemci performans sonuçlarıyla da ana modele yakın duruyor.
Galaxy A50s'in Geekbench tekli çekirdek performansıyla 1676 puan topladığı görülürken, çoklu çekirdek skoruyla da 5434 puan sağlıyor. Bu sonuçlar Galaxy A50 incelememizde ise 1713'e 5541 puan olarak karşımıza çıkmıştı. Buna bakarak diyebiliriz ki, Galaxy A50s, Galaxy A50'nin dibine düşecek bir model olacak gibi. Elbette, yine de nasıl olacağını, telefon tanıtıldığında göreceğiz.
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