Galaxy A50s ve A30s Tanıtıldı, İşte Özellikleri
Kameraya odaklanan Samsung Galaxy A50s ve A30s, resmi olarak tanıtıldı! İşte telefonların öne çıkan özellikleri...
Samsung, Galaxy A50 ve A30'un güncellenmiş sürümleri olan Galaxy A50s ve Galaxy A30s'yi tanıttı.
Galaxy A50s'nin 25MP'lik ana kamerası 48MP'e yükseltilirken, 8MP ultra geniş ve 5MP derinlik sensöründe herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Galaxy A50s'te 25MP'lik kamera, 32MP'e yükseltilmiş. Diğer özellikler ise A50 ile aynı gibi görünüyor. Bu özellikler arasında sekiz çekirdekli Exynos 9610 işlemci, 4GB veya 6GB RAM, 64GB veya 128GB depolama, ekran içi parmak izi sensörü, 4.000mAh pil ve 6,4 inç Super AMOLED Full HD+ ekran var.
Galaxy A30s ise artık üç kamerayla geliyor ve görünüşe göre A50'nin kameralarının aynısına sahip. Yani telefonda 25MP ana sensör, 8MP ultra geniş lens ve 5MP derinlik sensörü bulunuyor. Ön kameranın çözünürlüğü ise yine 16MP. A30'da da bir ekran altı parmak izi sensörü bulunuyor. 32GB ve 64GB depolama seçeneklerinin arasına 128GB seçeneğinin eklendiğini görüyoruz.
A30s'nin diğer özellikleri arasında 6,4 inç HD+ ekran, Exynos 7904 işlemci, 3GB/4GB RAM, 4.000mAh pil var.
İki telefonun şu renk seçenekleriyle geleceği açıklandı: Prism Crush Black, Prism Crush White, Prism Crush Green ve Prism Crush Violet. Yeni telefonların fiyatları ve çıkış tarihleri ise henüz ortaya çıkmadı.
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