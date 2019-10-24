Galaxy A51, Android 10 ile Geekbench'te Göründü

Hız testi sitesi Geekbench'te dolaştığı fark edilen Galaxy A51'in, bazı özellikleri de böylece ortaya çıktı!

Galaxy A51, Android 10 ile Geekbench'te Göründü

Samsung Galaxy A51'in bazı özellikleri, Geekbench veri tabanında göründü. Sitedeki bilgilere göre telefon, Android 10 ile çalışıyor.

Geekbench'teki bilgiler, telefonun Exynos 9611 yonga setiyle çalıştığını söylüyor. Yani telefon, Samsung'un üzerinde çalıştığı yeni Exynos 9630'u değil, Galaxy A50s'de kullanılan işlemciye yer veriyor. Rapora dahil olmasa da, Galaxy A51'in A50 / A50s ile aynı depolama seçenekleriyle, yani 64GB ve 128GB seçenekleriyle gelmesi bekleniyor.

Sitede test edilen telefon modelinin 4GB RAM'e sahip olduğu gözleniyor. Bununla birlikte 128GB'lık sürümün RAM miktarı muhtemelen 6GB olacak. Cihazın diğer özellikleri şimdilik bilinmiyor. Tahmin yürütmek gerekirse Samsung, A51'de 64MP'lik kameraya yer verebilir. Bu kamera, ilk olarak Galaxy A70s'de görünmüştü.

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