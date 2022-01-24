Galaxy A53 5G, Resimleriyle Birlikte İnternete Sızdı!

Yeni bir sızıntıda ortaya çıkan Galaxy A53 5G resimleri, merakla beklenen telefonun nasıl görüneceğini net biçimde ortaya koyuyor!

Galaxy A53 5G resimleriyle sızdı

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