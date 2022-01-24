Galaxy A53 5G, Resimleriyle Birlikte İnternete Sızdı!

Galaxy A53 5G lansman tarihi yaklaştıkça, telefonu birkaç web sitesinde görmeye başladık ve bunların bazıları telefonun tasarımının nasıl olacağını gösteren resimler paylaşmaya başladılar. Telefonun kasasına ve iç aksamına ulaşmayı başaran 91mobiles sitesi sayesinde, artık nasıl görüneceğinden emin olabiliyoruz.
Galaxy A53 5G'nin arka tarafında dördü kamera, biri LED flaş için olmak üzere, beş açıklık bulunuyor. Telefonun ön tarafını doğrudan göremiyoruz, ancak sadeleştirilmiş versiyonu, merkeze yerleştirilmiş bir kamera deliğinin varlığını ortaya koyuyor.
Telefondaki asıl iyileştirme elbette Galaxy A53 5G'ye güç verecek olan Exynos 1200 yonga seti olacak. Benzer bir şekilde, artık eskimekte olan 64MP ana kamera sensörü, daha yeni bir teknoloji kullanan 50MP sensörle değiştirilecek. Buna ek olarak telefonun kutusunda 15W'lık bir şarj aletinin çıkacağını da biliyoruz.
Beklenen diğer Galaxy A53 5G özellikleri arasında 120 Hz AMOLED ekran, 5.000 mAh pil ve ekran altı optik parmak izi sensörü yer alıyor. Telefon, 2022'nin ilk çeyreğinde siyah, beyaz, açık mavi ve turuncu olmak üzere dört renk seçeneği ile satışa sunulacak.
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