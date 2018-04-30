Galaxy A6+ Fotoğrafları Ortaya Çıktı
Samsung Galaxy A6+ telefonunun fotoğrafları, Tayvanlı ruhsat sitesinde ortaya çıktı!
Samsung, Galaxy A ve Galaxy J serilerinden farklı elementleri bir araya getirerek Galaxy A6 ve A6+ telefonlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz hafta Galaxy A6'a ait render görseller sızmıştı, şimdiyse Tayvan Ulusal İletişim Komisyonu tarafından gerçekleştirilen ruhsat işlemleri sırasında cihazın ölçekli fotoğrafları da su yüzüne çıktı.
Daha önceki render'larda gördüğümüz gibi cihaz Infinity Display ekran, çift lensli arka kamera ve J serisini andıran metal bir gövdeye sahip. Ruhsat fotoğrafları ayrıca A6+'ın uzunluk bakımından Galaxy A8+'a yakın olduğunu gösteriyor (yaklaşık 160 mm). Ekranın 6-inç olduğu ise tamamen doğrulanmış durumda. Telefonun Snapdragon 625 işlemci ve 4GB RAM'e sahip olması bekleniyor. Galaxy A6 ise 5.6-inçlik bir ekrana ve Exynox 7870 sekiz çekirdekli işlemciye ve 3GB RAM'e sahip. A6 ve A6+ ilginç biçimde microUSB portlara sahip, ayrıca cihazlar Android 8.0 Oreo ve Samsung Experience 9.0 UX ile kutudan çıkacak.
Galaxy A6 ve A6+'ın ilk önce Avrupa, Rusya ve Orta Doğu bölgelerinde piyasaya sürüleceği söyleniyor, yani Türkiye bu telefonların hedef kitleleri içinde bulunuyor. Bu derece sık ve detaylı sızıntıların gerçekleşiyor olması, resmi duyurunun yakında olduğuna işaret ediyor, yani çok da beklemeye gerek olmayabilir.
Ali Ruhi Öztürk
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