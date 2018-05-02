Galaxy A6 ve A6+ Güçlü Kameraları ile Tanıtıldı
Samsung, yeni Galaxy A6 ve A6+'ı resmi olarak tanıttı. İşte özellikleri ve fazlası...
Son haftalarda Galaxy A6 ve Galaxy A6 + ile ilgili bol miktarda sızıntı gerçekleşti. Bu haftanın başında Samsung Endonezya'nın web sitesinde, şirket henüz resmi olarak açıklamamış olsa bile, telefonlar tamamen ortaya çıkmıştı. Ancak çok geçmeden telefonların resmi duyurusu da gerçekleşti. Samsung, Galaxy A6 ve Galaxy A6 + lansmanı yaptı. Yeni orta menzilli akıllı telefonlar, şık bir tasarıma ve güçlü kameralara sahip.
Tıpkı premium seri Galaxy A8 ve A8+ gibi, 5.6-inç Galaxy A6 ve 6-inçlik Galaxy A6+ Infinity Display 18.5:9 en/boy oranlı ekranları sırasıyla 720×1480 ve 1080×2220 çözünürlüklere sahip. Tek parçadan oluşan metal kasa tasarımı ve yuvarlak köşeleri bu telefonları daha konforlu ve dayanıklı yapıyor. Infinity Display sayesinde neredeyse çerçevesiz olan A6 serisi ayrıca arka yüzünde, kameranın altında parmak izi okuyucusu ile birlikte geliyor.
A6 ve A6+ sırasıyla 1.6Ghz ve 1.8Ghz dört çekirdekli çiplere sahip, ancak iki telefon da 4GB ram ve 64GB sabit depolama alanı ile kutudan çıkacak. MicroSD sayesinde depolama alanı harici olarak 256GB'ta kadar arttırılabilecek.
Galaxy A6, 16 MP f/1.7 arka kamera ve 16 MP f/1.9 ön kameraya sahip. Galaxy A6+ ise çift lens sistemli 15 MP f/1.7 + 5MP f/1.9 arka kamera ve 24 MP f/.19 ön kamera ile harika bir kamera takımı ile geliyor. İki telefonda ayarlanabilir LED flaşlara sahip. A6+ çift kamera sistemi ve Live Focus özelliği sayesinde canlı alan derinliği efekti sunabiliyor.
Telefonlar sırasıyla 3,000mAh ve 3,500mAh pillere sahip. A6 ve A6+ siyah, altın, mavi ve lavanta renk seçenekleri sunuyor. İki model de Android 8.0 Oreo ile kutudan çıkacak.
A6 ve A6+ bu ay içerisinde Avrupa, Asya ve Latin Amerika'da piyasaya sürülecek. Takip eden aylarda ise Güney Kore, Afrika ve Çin, bu bölgeleri takip edecek. Samsung yakında fiyatları da açıklamayı planlıyor.
Ali Ruhi Öztürk
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