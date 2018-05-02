Galaxy A6 ve A6+ Güçlü Kameraları ile Tanıtıldı

Samsung, yeni Galaxy A6 ve A6+'ı resmi olarak tanıttı. İşte özellikleri ve fazlası...

Galaxy A6 ve A6+ Güçlü Kameraları ile Ortaya Çıktı

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