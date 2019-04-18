Galaxy A60 ve Galaxy A40s Çin için Tanıtıldı
Samsung, Infinity-O ekranlı Galaxy A60'ı ve Galaxy A40s'i giderek büyüyen A serisine ekledi!
Samsung, giderek büyüyen Galaxy A serisine Çin'de Galaxy A60 ve Galaxy A40s'i ekledi. Galaxy A60, Infinity-O ekranıyla Galaxy A8'in izinden giderken Galaxy A40s, daha çok yenilenmiş bir Galaxy M30'a benziyor. Yeni telefonlar, daha önce duyurulan Galaxy A70 ve A80 ile birlikte Çin'de ortaya çıkmış durumda.
Galaxy A60, 6,3 inç Infinity-O LCD ekranla geliyor. Full HD+ ekran çözünürlüğü sunan cihaz, yüzde 91,8 ekran-gövde oranına sahip. Sol üst köşedeki kamera deliğinin Galaxy A8'dekine kıyasla daha küçük olduğu söyleniyor. Ön kamera çözünürlüğü 32 megapiksel olan cihaz, gücünü Snapdragon 675'ten alıyor ve Android 9 Pie ile çalışıyor. Telefonun arka tarafında üç kamera bulunuyor. Bu kameralar 32MP ana sensör, 8MP geniş açılı sensör ve 5MP derinlik algılayıcıdan oluşuyor. Arka yüzde bir parmak izi tarayıcısı da bulunuyor.
4.500mAh pile sahip telefon, USB Type-C üzerinden 25W hızlı şarjı destekliyor. 6GB RAM'e sahip olan telefon, 128GB depolama alanı sunuyor.
Galaxy A40, Galaxy M30 ile aynı teknik özelliklere sahip. 6,4 inç Super AMOLED Infinity-U ekranla gelen cihaz, Full HD+ çözünürlük sunuyor. Exynos 7904 SoC, 15W hızlı şarj destekli 5.000mAh pil ve Android 9 Pie, telefonun özellikleri arasında. A40s'in arka yüzünde yine 3 kamera var: 13MP ana kamera, 5MP derinlik algılayıcı ve 5MP geniş açılı lens. Ön yüzde ise 16MP'lik bir kamera yer alıyor. Cihaz, Çin'de 6GB + 64GB yapılandırma ile satılacak.
Bu arada iki telefonda da NFC desteği bulunuyor. NFC desteği, Çin'de çıkan orta seviye Galaxy'lerde standart haline gelmiş durumda.
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