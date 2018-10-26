Galaxy A6s Diğer Galaxy'lerden Çok Farklı
Samsung Galaxy A6s'in diğer Galaxy akıllı telefonlarından önemli bir farkı olabilir!
Samsung, Galaxy S ve Note cihazları ile her sene adından söz ettiren bir teknoloji devi. Fakat Koreli dev, bunun yanında orta segmente ve giriş seviyesine yönelik birçok bütçe dostu model de sunuyor. Bunlardan ikisi olan yeni Galaxy A6 ve A9 serisi, arka yüzlerindeki 3 ve 4 kameralı sistemleriyle ses getirmişti.
Fakat bu seride bulunan yeni cihazlardan olan A6s'in şimdiye kadar üretilmiş tüm Galaxy'lerden çok önemli bir farkı olabilir: Galaxy A6s'in Samsung adı altında başka bir cihaz üreticisi tarafından üretildiği iddiası gün yüzüne çıktı.
Samsung adına konuşan bir sözcü, "şirketin bir genel üreticiye yönelme yöntemini sadece Çin'de değil, gerekli görüldüğünde diğer ülkelerde de denemeyi düşündüğünü" açıkladı. Bu durum henüz ne Samsung ne de diğer üretici firma tarafından bir açıklamayla desteklenmedi fakat Samsung'un WinTech ile gelecekte üretilecek cihazlar konusunda anlaşma sağlamış olması olası. Tanıdık olmayanlar için; WinTech Xiaomi için üretim yapıyor olması ile bilinen bir genel üretici.
Eğer bu ortaklık meyvelerini verirse, Samsung için işler özellikle Çin pazarının geleceği açısından farklı bir şekil alabilir.
Doğan Kürşat Aktaş
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