Galaxy A6+'tan Yeni Detaylar Sızdı!
Samsung'un merakla beklenen telefonlarından Galaxy A6+, yeni birkaç detayını daha ortaya çıkardı!
Galaxy A6+'tan gelen yeni sızıntılar var. Çin'in onaylama kuruluşu TENAA'dan geçen telefon, burada bazı detaylarını ortaya döktü.
Sızıntıların hızlanması, Samsung'un yeni orta seviye telefonun tanıtılmak üzere olduğunun bir işareti. Galaxy A6+'ın düz, 18,5:9 oranlı bir ekrana sahip olduğunu biliyorduk. Yeni sızıntı ise telefonun 6 inç'lik 2220x1080 piksel çözünürlüklü bir ekrana sahip olduğunu söylüyor.
Belgelere dahil edilen görüntüler, cihazın iki arka kameraya yer verdiğini de doğruluyor. Buna yönelik dedikoduları daha önce duymuş, sızan çizimlerde de çift kamerayı görmüştük.
Son sızıntılar, Galaxy A6+'ın Snapdragon 625 işlemci ve 4GB RAM ile geleceğini söylüyordu. 160.1×75.7×7.9mm ölçülerinde olacağı söylenen telefon, 3.500mAh'lik bir pile sahip. Metal gövdeyle geleceğine inanılan cihaz, orta seviye bir telefon için üst düzey tutuş hissi ve görünüm sunabilir.
Samsung Galaxy A6+'ın ne zaman tanıtılacağı ve hangi bölgelerde satışa sunulacağı henüz belli değil. Sızıntılara bakarsak resmi tanıtıma günler kalmış olabilir.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu YorumlarıToplam 1 Yorum Giriş Yapın
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