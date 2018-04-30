Galaxy A6+'tan Yeni Detaylar Sızdı!

Samsung'un merakla beklenen telefonlarından Galaxy A6+, yeni birkaç detayını daha ortaya çıkardı!

Galaxy A6+'tan Yeni Detaylar Sızdı!

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

Harika telefonlar bunlar ama benim tasarımım Venus V4+ bu telefonla rahatlıkla kapışır. Üstelik de internet üzerinden satış fiyatı 850TL. 1000TL daha ucuz. Tam bir fiyat performans telefonu! Süper garanti, 60GB cloud depolama. Vestel projeyi gerçekleştirsin ve Samsung'la kapışsın! Bakalım neler olacak! Sana güveniyorum, Vestel!..

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