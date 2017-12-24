Galaxy A8 ve A8+'da Ufak Bir Hayal Kırıklığı

Samsung Galaxy A8 (2018) ve A8+ (2018) 'in pek çok yeni özelliği var. Ama herkesin beklediği bu özellik, nedense yok!

Galaxy A8 ve A8+'da ufak bir hayal kırıklığı

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Profesyonel fotoğraf makinelerinin rakibi!

Laptop alışveriş rehberi

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Microsoft'tan Görme Engellilere AI Yardımı Geldi
YouTube Videoları İçerisinde Arama Yapın!
Turkcell Platinum'dan Yeni Yılda 20 bin Kitap
Casper 2017 Yılında Yüzde 40 Büyüdü
Apple Watch'a Yeni Bir Özellik Daha!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir