Galaxy A80'in Halefi Galaxy A82'de Yine Sıra Dışı Bir Kamera Görebiliriz

Samsung, zaten oldukça farklı bir kameraya sahip olan Galaxy A80'in halef modeli Galaxy A82'de yine yenilikçi bir selfie kamerasına yer verecek. Peki, bu kamera nasıl "yenilik" sağlayacak?