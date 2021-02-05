Galaxy A80'in Halefi Galaxy A82'de Yine Sıra Dışı Bir Kamera Görebiliriz

Samsung, zaten oldukça farklı bir kameraya sahip olan Galaxy A80'in halef modeli Galaxy A82'de yine yenilikçi bir selfie kamerasına yer verecek. Peki, bu kamera nasıl "yenilik" sağlayacak?

  • Ercan Uğurlu
Galaxy A82'de Yenilikçi Selfie Kamerası Olacak

Mevcut Samsung telefonlarının pek çoğunda ekranda delik şeklinde bir ön kameranın kullanıldığını görüyoruz. Ancak daha önce bir telefonunda ise farklı bir yöntemi tercih eden Güney Koreli şirket, burada dönen bir mekanizmaya yer vermişti. Bu telefon ise Galaxy A80'den başkası değildi.

Samsung, Galaxy A80'de dönen bir kamera kullanmıştı. Hem ön hem arka kamera olarak kullanılabilen bu döner mekanizma, Samsung'un daha önce aldığı bir patente dayanıyordu.

Geçtiğimiz günlerde Galaxy A80'in devam modelinin geleceği ortaya çıkmıştı. LetsGoDigital tarafından bahsedilene göre ise, şirket şimdi bir başka patent örneği daha almış ve bu defa ise farklı bir kamera mekanizmasını kullanarak, yenilikçilik anlayışını ileri bir boyuta taşımayı hedefliyor.

Hemen yukarıda görebileceğiniz patent çizimlerine göre, Samsung bu kez yukarıya doğru uzayabilen dikey bir kamera bloğu üzerinde çalışıyor. Selfie çekeceğinizde kamera bloğu pop up şeklinde bir köşeden dışarıya doğru çıkacak ve dönecek. Böylece telefonda ek bir selfie kamerası kullanılmayacakken, telefonun ekranında da bir çentik veya delik olmasına gerek kalmayacak.

Elbette bunlar şimdilik çizim örnekleri. Ancak Galaxy A82'nin bu örnekteki gibi karşımıza çıkacağı düşünülüyor. Galaxy A81'in de tanıtılmadığını düşündüğümüzde, Samsung direkt olarak Galaxy A82'ye yoğunlaşabilir.

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