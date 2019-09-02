Galaxy A90 5G, Sızıntıda Kendini Gösterdi
5G destekli Galaxy A90 5G'nin yolda olduğu iddiaları, bu sızıntıyla birlikte iyice güçlendi!
Samsung'un "amiral gemisi olmayan 5G telefonu" Galaxy A90 5G yeni bir sızıntıyla kendini gösterdi.
Sızan bir tanıtım görselinde görünen telefonun tasarımı, Galaxy A serisindeki diğer telefonlardan çok farklı değil. Sızıntı, telefonun varlığını da doğruluyor.
Galaxy A90 hakkında bilinenler arasında telefonun SM-A908N model adıyla geleceği ve elbette 5G desteği var. Bunların yanında cihazın 48MP ana kamera, 8MP ultra geniş kamera ve 5MP derinlik sensörü sunacağı söyleniyor. A90'ın kamera sisteminin, Galaxy A80'deki gibi kayan ve dönen bir mekanizmaya bağlı olacağı da söyleniyordu ancak sızan karede, bu tasarıma yer verilmediğini görüyoruz.
A90'ın geçtiğimiz günlerde bir Snapdragon 855 yonga setiyle test edildiği keşfedilmişti. Dolayısıyla telefonda bir amiral gemisi işlemcisi bulunacak. Bunun nedeni, büyük ölçüde 5G desteği sunmak.
Galaxy A90 5G bazı onay süreçlerini tamamladığından, tanıtılması çok fazla zaman almayabilir.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın