Galaxy A90, Açılan Kamerayla Gelebilir
Samsung'un telefonlarında deneyeceği sürpriz yenilik, sızıntıya göre işte bu olacak!
Samsung'un "açılan kameralı" ilk telefonlarından biri, Galaxy A90 olabilir. Ice Universe tarafından Twitter'da sızdırılan bilgilere göre A90'un ön yüzünde ne bir çentik, ne de delik olacak.
Açılan kameralı tasarımları Oppo ve Vivo gibi Çinli üreticilerin telefonlarında son aylarda sıkça görmeye başladık. Vivo, ön kamera modülünü sadece gerektiğinde çıkarırken Oppo Find X, kızaklı mekanizmasıyla ön ve arka kameraları ortaya çıkarmaya izin veriyor. Bu tür mekanizmaların uzun vadede ne kadar dayanıklı olduğu henüz bilinmiyor.
Galaxy A90 hakkındaki diğer bilgiler, telefonun 128GB dahili depolamayla geleceği, gümüş, siyah ve altın renk seçenekleri sunacağından ibaret. Farklı çentik tasarımları deneyen Samsung'un orta seviye cihazlarda yeni işlevler denemesi sürpriz değil. Bu nedenle, açılan kameranın bir Galaxy A serisi telefonda denenmesi halinde şaşırmayacağız.
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