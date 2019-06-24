Galaxy A90, Bu Sürpriz Özellik ile Gelebilir
Galaxy Note 10'da bulunması bile şüpheli olan bu önemli özellik, görünüşe göre diğer bir sürpriz Galaxy modelinde, Galaxy A9'da karşımıza çıkacak!
Şu sıralar Güney Kore'de test edildiği söylenen Galaxy A90, 45 watt'lık hızlı şarj ile gelebilir. Bu doğruysa, Samsung'un Galaxy S10 5G, Galaxy A70 ve A80 gibi telefonlarındaki 25 watt'lık üst sınır neredeyse ikiye katlanmış olacak; üstelik sürpriz bir modelle birlikte...
İddianın kaynağı, sızıntılarıyla tanınan Ice Universe'in bir tweet'i. Kaynak, bu işlevin Galaxy Note 10 Pro'da da bulunacağını söylüyor. Galaxy A90'ın ne zaman piyasaya sürüleceğine dair bir ipucu olmasa da, Galaxy Note 10'dan daha önce çıkacağı düşünülüyor. Bununla birlikte Galaxy Note 10 Pro hakkındaki iddialar biraz çelişkili. Geçtiğimiz günlerdeki bir rapor, Galaxy Note 10 Pro'nun "sadece" 25 watt hızlı şarj ile geleceğini söylemişti.
Ice Universe aksini söylediğinden, gerçekte nasıl olacağı merak konusu. Galaxy Note 10 25 watt şarj ile gelirken 45 watt şarj, Galaxy Note 10 Pro'ya özel de olabilir. Veya Samsung, 45 watt şarjı 5G'li Galaxy Note 10'a ayırabilir, aynı Galaxy S10 5G'de yaptığı gibi.
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