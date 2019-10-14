Galaxy A91'den Önemli Bilgiler Geldi!
2020'de piyasaya sürülmesi beklenen Samsung Galaxy A91'in işlemcisi, "doğrulandı"
Samsung'un bir süredir üzerinde çalışığı Galaxy A91'in teknik özellikleri, ortaya çıkıyor. Telefonun Snapdragon 855 işlemciyle geleceği doğrulandı.
Firmanın 2020 Galaxy A serisinin bir parçası olan Galaxy A91'in 2020'dan önce piyasaya sürülmesi beklenmiyor. Sammobile, kaynaklarından aldığı bilgiye dayanarak telefonun Snapdragon 855 işlemci, 8GB RAM ve 128GB depolama alanıyla geleceğini söylüyor. microSD kart yuvasına sahip olan telefon, 512GB depolama alanı sunuyor. Tüm bu özellikler, Galaxy A90 5G'ye oldukça benziyor.
A90 5G gibi 48MP ana kamerayla gelen cihaz, ultra-geniş kameranın çözünürlüğünü 8MP'den 12MP'e çıkarıyor. 5MP derinlik sensörü ise yerini koruyor.
Galaxy A91'in Android 10 ile geleceği belirtiliyor.
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