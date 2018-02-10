Galaxy C10 Plus'ın Özellikleri Ortaya Çıktı!

Antutu benchmark'ında Galaxy C10 Plus ortaya çıktı! Orta seviye akıllı telefonun özellikleri şöyle...

Galaxy C10 Plus'ın özellikleri ortaya çıktı!

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