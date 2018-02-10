Galaxy C10 Plus'ın Özellikleri Ortaya Çıktı!
Antutu benchmark'ında Galaxy C10 Plus ortaya çıktı! Orta seviye akıllı telefonun özellikleri şöyle...
Galaxy A serisi akıllı telefonların aksine, Samsung'un orta seviye Galaxy C serisi telefonları basından ve halktan pek fazla ilgi görmüyor, bunun önemli bir sebebi her yerde bulunmamaları.
Bir süredir yeni bir Galaxy C serisi telefon hakkında haberler duyuyorduk ve şimdi görünüşe bakılırsa bir tanesi benchmark web sitesi AnTuTu'da ortaya çıkmış.
Yeni C10 Plus, Snapdragon 660 işlemci kullanabilir
Bir Weibo kullanıcısı, Samsung SM-C9150 (Galaxy C10 Plus)'ın bazı özelliklerini gösteren bir Antutu benchmark'ından ekran görüntüsü paylaştı. Ekran görüntüsüne göre Galaxy C10 Plus, Full HD Ekran, Snapdragon 660 işlemci, Adreno 512 GPU, 6GB RAM ve 64GB dahili depolama alanı ile geliyor. Android Nougat 7.1 çalıştıran cihaz büyük ihtimalle bir Oreo güncellemesi de alacak.
Yalnız şunu da belirtmekte fayda var ki Antutu benchmark'larında gösterilen bilgilerin hiçbiri tam olarak güvenilir değil ve kolaylıkla sahtesi yapılabilir. Yine de, burada Galaxy C10 Plus için görünen özelliklerin hiçbiri mantıksız olmadığı ve Samsung'tan beklenecek seviyede güncellemeler olduğu için, doğru olma ihtimali de yüksek.
Cihaz gerçek de olsa, şu an için çıkış tarihine dair bir bilgi yok. Ayrıca cihazın Hindistan ve Çin dışında piyasalarda çıkıp çıkmayacağı da bilinmiyor. Bu konuda yeni bilgiler edindikçe sizinle paylaşacağız.
H. Hüseyin Öztürk
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