Galaxy C10'un Sızan Fotoğrafında Çift Kamera Görünüyor

Sızan prototip fotoğrafı çift kameraya işaret ediyor.

Galaxy C10'un Sızan Fotoğrafında Çift Kamera Görünüyor

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