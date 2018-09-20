Galaxy F'de Gorilla Glass Olmayabilir!
Samsung'un merakla beklediğimiz katlanan telefonu Galaxy F, yeni bir bilgiye göre sağlam Gorilla Glass camlarını kullanmayacak!
Yeni bir rapor, Samsung'un beklenen katlanabilen telefonu Galaxy F'nin Gorilla Glass korumasını kullanmayacağını söylüyor. Rapora göre bunun nedeni, Gorilla Glass'ın teknolojisinin katlanabilen ekranlar için kısıtlı olması.
Bu bilgi eğer doğruysa çok şaşırılacak bir durum yok, çünkü bükülebilen ekranın farklı bir teknoloji kullanması bekleyebileceğimiz bir şey. Rapor, Galaxy F'nin Gorilla Glass'ı sert olması nedeniyle kullanmayacağını belirtiyor. Cam sert olduğundan cihazın ortadan ikiye katlanmasına izin vermiyor. Bu nedenle Samsung, Japonya merkezli Sumitomo Chemical'ın üreteceği şeffaf poliimidi kullanması bekleniyor. Tüm bunlar, ekranın Gorilla Glass'tan daha dayanıksız olacağı anlamına geliyor ancak telefonun esnek olabilmesi için bu şart.
Henüz piyasada örneği olmasa da, katlanabilen telefonların önümüzdeki yıllarda popüler hale gelmesi bekleniyor. Aslında Gorilla Glass'ı geliştiren Corning'in de bir esnek ekran çözümü bulunuyor ancak Samsung'un bu çözümü kullanmak istemediği iddia ediliyor.
Galaxy F'nin Kasım'daki geliştirici konferansında tanıtılacağı ortaya çıksa da, cihazın satışa sunulması 2019'un başına kalabilir.
Zeynel A. Öztürk
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