Galaxy Fold 2'ye 1'inci Sınıf Deri Kılıf Geliyor!

Samsung'un gelecek yeni katlanabilir akıllı telefonu için büyük heyecan var. Güney Koreli şirketin ilk denemesi olan Fold modelinden sonra hem kazanılan tecrübe hem yenilenen tasarım ile geliştirilen Fold 2'nin fiyatının ise oldukça "cazip" olacağı söyleniyor. Galaxy Fold 2'nin 850 Dolar fiyatla satılacağına ilişkin bilgiler var. Bu fiyatın, Galaxy Fold'un 1980 Dolar fiyatından sonra oldukça cazip olduğu bir gerçek. Elbette son sözü Samsung söyleyecek ve muhtemelen Galaxy Fold 2'yi 11 Şubat'ta düzenleyeceği Galaxy S11 etkinliğinde tanıtacak.
Samsung, Galaxy Fold 2 için yeni aksesuarlar da satacak. Önden katlamalı yapısıyla bir dönemin fiziksel kapaklı telefonlarını andıran Galaxy Fold 2 için birinci sınıf deri kılıflar satışa sunacak olan Samsung, böylece telefonun kılıflıyken de çekici görünmesini sağlayacak. Samsung'un bu kılıfları ise yine tıpkı Galaxy Fold'da olduğu gibi 129.99 Dolar civarında bir fiyatla satacağı söyleniyor.
Galaxy Fold 2'nin renk seçenekleri de belli olmuş durumda. Galaxy Fold 2 satın almak isteyecek olan kullanıcılar, siyah, beyaz ve mor renk seçeneklerinden birini tercih edebilecekler.
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