Galaxy Fold 2'de S Pen Desteği Olacak mı, Olmayacak mı? Belli Oldu!

S Pen desteği ile birlikte sunabileceği söylenen Samsung'un sıradaki katlanabilir telefonu Galaxy Fold 2, muhtemelen bu özelliği sunamayacak. Nedenini ise...

Galaxy Fold 2'de S Pen Desteği Olmayacak

Samsung'un S Pen desteğini Galaxy Fold 2'ye taşıyabileceği, bir süredir konuşuluyordu. Ancak bunun gerçeğe dönüşmeyeceği, yeni bir raporla neredeyse kesinleşti.

Yeni rapor, Samsung'un bir süre önce Galaxy Fold 2'ye kalem desteği getirmek için gerçekten çalıştığını, ancak bundan sağlamlık gerekçesiyle vazgeçtiğini söylüyor. İddiaya göre Samsung, katlanabilen telefonlara yönelik bir dijitalleştirici üzerinde bir ortağıyla birlikte bir seneden uzun süredir çalışıyor. Dijitalleştirici, kalemden gelen girişi algılamaya yarıyor ve ekran panelinin altında yer alıyor. Samsung, dijitalleştiriciyi Galaxy Note ve Galaxy Tab cihazlarında sorunsuz olarak kullanıyor, ancak aynısını katlanan cihazlarda yapmanın daha zor olduğu belirtiliyor.

Samsung'un katlanabilen ekranlar için kendisine getirdiği şarta göre, ekranın en az 200.000 katlama ve açmaya dayanması gerekiyor. Dijitalleştiricinin performansı ise iddiaya göre 100.000 katlamadan sonra düşmeye başlıyor ve Samsung'un sağlamlık standardını karşılamıyor.

Samsung, zamanla yeterli sağlamlığa sahip bir dijitalleştirici üretmeyi muhtemelen başaracaktır, ancak S Pen desteğinin Galaxy Fold 2'ye yetişmeyeceği anlaşılıyor.

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