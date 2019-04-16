Galaxy Fold, Akıllarını Başlarından Aldı

Samsung'un Galaxy Fold'unun kutusunu açan YouTube yıldızları, yıllardır beklenen katlanan telefonu gördüklerinde adeta büyülendiler.

Galaxy Fold, Akıllarını Başlarından Aldı

Samsung, yeni reklam kampanyası kapsamında YouTube yıldızlarının Galaxy Fold'a verdikleri tepkileri kaydetti. YouTube yayıncılarının her birinin cihazı görmesiyle büyük bir şaşkınlığa uğradığını görüyoruz.

Galaxy Fold: The First FoldGalaxy Fold: The First Fold
#GalaxyFold is here! We gave exclusive, early access to the Galaxy Fold to a few of our #TeamGalaxy friends. See their reactions to the first fold. #DoWhatYouCant Learn more: #TeamGalaxy Mario Götze: Millie Bobby Brown: Coisa de Nerd: Ninja: Unbox Therapy: Jeanne Damas: Steve Aoki: Casey Neistat:

Oyun akış yayıncısı Ninja'dan YouTube süperstarı Casey Neistat'e farklı isimlerin göründüğü videonun reklam amaçlık hazırlandığını ve tepkilerin bu yüzden abartılı olabileceğini unutmamak gerekiyor. Yine de katlanabilen Galaxy Fold'u ilk kez kullananların benzer tepkiler vermesi mümkün.

26 Nisan'da ABD'de piyasaya sürülecek olan telefonu elimize geçirir geçirmez, detaylı testlerimizi gerçekleştirip, sonuçları sizlerle paylaşacağız.

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