Galaxy Fold, Akıllarını Başlarından Aldı
Samsung'un Galaxy Fold'unun kutusunu açan YouTube yıldızları, yıllardır beklenen katlanan telefonu gördüklerinde adeta büyülendiler.
Samsung, yeni reklam kampanyası kapsamında YouTube yıldızlarının Galaxy Fold'a verdikleri tepkileri kaydetti. YouTube yayıncılarının her birinin cihazı görmesiyle büyük bir şaşkınlığa uğradığını görüyoruz.
Oyun akış yayıncısı Ninja'dan YouTube süperstarı Casey Neistat'e farklı isimlerin göründüğü videonun reklam amaçlık hazırlandığını ve tepkilerin bu yüzden abartılı olabileceğini unutmamak gerekiyor. Yine de katlanabilen Galaxy Fold'u ilk kez kullananların benzer tepkiler vermesi mümkün.
26 Nisan'da ABD'de piyasaya sürülecek olan telefonu elimize geçirir geçirmez, detaylı testlerimizi gerçekleştirip, sonuçları sizlerle paylaşacağız.
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