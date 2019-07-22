Galaxy Fold İçin Bekleyiş Sona Eriyor

Uzunca bir süredir beklenen Samsung'un "tartışmalı" katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold için önemli iddia geldi.

  • Ercan Uğurlu
Galaxy Fold İçin Bekleyiş Sona Eriyor

Samsung'un aylar öncesinde tanıttığı ancak sonrasında test örneklerinde ortaya çıkan ekran problemleri nedeniyle toplatılarak yeniden merkeze çekilen Galaxy Fold, uzunca bir zamandır final sürümüyle bekleniyor. Telefon hakkında bugüne kadar çok sayıda açıklama yapılmış ve testlerin son hız devam ettiği söylenmişti. Yeni gelen bilgi ise, Galaxy Fold'un yakında raflara çıkacağını söylüyor.

Kore kaynaklı The Elec isimli bir web sitesinin belirttiğine göre, Galaxy Fold testleri tamamladı ve artık piyasaya çıkması için son onayı bekliyor. Elbette henüz Samsung tarafından konuyla ilgili net bir tarih verilmiş değil.

Yakın zamanda Galaxy Fold için konuşan Samsung'un Mobil Bölüm CEO'su DJ Koh, Galaxy Fold'un testlerinin neredeyse tamamlandığını ve telefonun eylül ayına kadar piyasaya sürüleceğini söylemişti. Geçtiğimiz hafta Hindistan'da metroda bir kullanıcının elinde görülmesi de, telefonun artık hazır olduğu fikrini yaratmıştı. Elbette Samsung diğer taraftan Galaxy Note 10 için hazırlanıyor. Galaxy Fold'un 7 Ağustos'ta tanıtılması beklenen Galaxy Note 10'dan sonraya kalıp kalmayacağı ise şimdilik bilinmiyor. Bekleyip göreceğiz...

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Galaxy Fold İçin Bekleyiş Sona Eriyor

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