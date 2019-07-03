Galaxy Fold İddiaya Göre Tamir Edildi

Fiyasko olma yolunda ilerleyen Galaxy Fold'un sorunlarının Samsung tarafından tamamen onarıldığı iddia edildi!

Galaxy Fold İddiaya Göre Tamir Edildi

"Baş döndürerek" gelen Galaxy Fold'un üretim şeridini de geri döndürmesi Samsung'un imajını biraz zedelese de firma, aylar süren gecikmenin ardından telefonu piyasaya sürmeye hazır gibi görünüyor.

Bu iddia, Bloomberg'e konuşan "konuya yakın kişilerden" geliyor. Kaynağa göre telefonun ekran sorunlarını gidermeye yönelik yeniden tasarlama süreci tamamlanmış durumda. Samsung'un ticari modeli üretmenin "son aşamalarında" olduğu ancak henüz kesin bir çıkış tarihi belirlemediği söyleniyor. Kaynağa göre Samsung'un Galaxy Fold'u 7 Ağustos'taki Galaxy Note tanıtımında ortaya çıkarma olasılığı düşük. Yani katlanan telefon, muhtemelen Galaxy Note 10'dan daha sonra piyasaya sürülecek.

Huawei'nin katlanabilen telefonu Mate X, Eylül'de satışa sunulacak. Bu yüzden Samsung'un katlanabilen telefonunun ilk olup olmayacağı henüz belli değil. Bu bilgiler doğruysa yakında Samsung'tan resmi satışa sunulma tarihi bilgilerini öğrenme şansını elde edebiliriz.

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