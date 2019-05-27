Galaxy Fold Ön Siparişleri İptal Edildi
Samsung'un sorunlarla uğraşmaktan bir türlü kurtulamamayan katlanabilir telefonu Galaxy Fold için verilen ön siparişler iptal edildi!
- Ercan Uğurlu
Samsung'un bu yıl tanıttığı katlanabilir akıllı telefon Galaxy Fold, bir türlü piyasaya çıkamadı. 26 Nisan'da satışa çıkacağı söylenen, ancak ardından gelen arızalarla beraber Samsung tarafından test örnekleri bile geri toplatılan Galaxy Fold, ön sipariş verenlere de ulaşamayacak.
ABD merkezli en büyük satış platformlarından biri olan Best Buy, Samsung Galaxy Fold ön siparişlerini iptal etmeye karar vermiş. Samsung'un hala resmi bir çıkış tarihi vermemesini sebep olarak gösteren Best Buy, müşterilerini daha fazla oyalamak istememiş olsa gerek, topu Samsung'a atmış durumda. Galaxy Fold için hazırladığı sayfada ön sipariş butonunu kaldıran Best Buy, bunun yerine "Gelirse haber ver" butonu yerleştirmiş. Böylece Best Buy'dan Galaxy Fold satın almak isteyenler, bu butona tıklayacak ve Galaxy Fold satışa girdiğinde Best Buy'dan bilgi alacaklar.
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