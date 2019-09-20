Galaxy Fold'da "Sakal Koparma" Sorunu
Yeniden piyasaya sürülen Galaxy Fold'da çıkan bu acayip sorun, gerçek anlamda canınızı yakabilir!
İngiltere'de satışa sunulan Galaxy Fold, büyük ekran deneyimiyle ilgi çekiyor ancak kullananların yaşadığı küçük bir sorun ortaya çıktı: Telefon, yüze yaslandıktan sonra sakalınızı çekebiliyor.
Sorun, menteşe ile dış ekran arasındaki boşluktan kaynaklanıyor. Cnet'ten Andrew Hoyle, telefonun sakallarına sürtündükten sonra sakala takılıp çekebildiğini söylüyor. Bu, tahmin edeceğiniz üzere hiç beklemediğiniz bir anda canınızın yanması demek.
Bu sorun elbette herkesi etkilemiyor, çünkü herkesin sakalı yok. Ancak Hoyle, her sakallı kullanıcının da aynı derecede etkilenmeyebileceğini söylüyor. Gerçekten de sakal bırakmış herkesin aynı sorunu yaşamadığı belirtiliyor.
Yine de Galaxy Fold'a bir servet ödedikten sonra bir de telefondan adeta şiddet görmek, bazı kullanıcıları isyan ettirecek gibi görünüyor.
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