Galaxy Fold, Samsung'un Dediği Kadar Dayanıklı mı?
Galaxy Fold'un gerçekten "200.000 katlanmaya" dayanıp dayanmadığı test edildi, sonuç biraz farklı çıktı!
Samsung'un gecikmeler ardından piyasaya sürülen yenilikçi telefonu Galaxy Fold, yeni bir dayanıklılık testine daha tabi tutuldu. Telefon bu kez SquareTrade tarafından yere bırakıldı ve menteşesinin iddia edildiği kadar dayanıklı olup olmadığı test edildi.
Samsung, altı ay önce yayınladığı bir videoda Galaxy Fold'un 200 bin defa katlanıp açılmaya dayanacağını iddia etmişti. Videoda bir dizi robot, telefonu açıp kapatarak test ediyordu. Bu sayı doğruysa, telefonu 5 yıl boyunca her gün 100 kez açıp kapatabilirsiniz.
Robot kol yardımıyla benzer bir test yapan SquareTrade, cihazı 120.000 kez açıp kapattı ancak sayının daha düşük olmasından tahmin edeceğiniz üzere Samsung'un söylediği gibi bir sonuca ulaşamadı. SquareTrade'in testlerinde 18.500 katlamadan sonra ekranda bir piksel lekesi oluştu. Bu sorun, geçtiğimiz günlerde yenilenen Galaxy Fold'da çıktığı söylenen ekran sorununa benziyor.
120.000 katlanmayla (3 yıl boyunca günde 100 katlanma) sona eren testte SquareTrade, "menteşe hareketinin kötüleştiği" sonucuna vardı. Bu arada telefonu 1,83 metreden (6 feet) kılıfının içinde yere bırakan firma, şaşırtıcı olmasa da, telefonun kullanılmaz hale gelmesine şahit oldu.
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