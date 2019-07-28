Galaxy Fold'da Neler Değişti? İşte Yeni Fold!
Samsung, Galaxy Fold'da ne tür değişiklikler yapıldığını açıkladı. İşte Galaxy Fold'da yapılan "sağlamlaştırma" hamleleri...
- Ercan Uğurlu
Samsung'un bir süredir üzerinde çalıştığı Galaxy Fold, sonunda eylül ayında satışa sunuluyor. Resmi açıklamayı veren Samsung, Galaxy Fold üzerinde birtakım değişiklikler yaptığını da açıkladı. Buna göre telefonda önemli değişiklikler var. Ve bu değişiklikler, bazı haberlerde söylendiği gibi tasarım odaklı değil, telefonu güçlendirme odaklı olarak yapıldı.
Samsung, yaklaşık 5 aydır Galaxy Fold üzerinde çalışıyor. Peki, yaklaşık 5 aylık süreçte Galaxy Fold'da neler düzeltildi, hangi noktalarda değişikliklere gitti? Bu konuda resmi açıklama yapan Güney Koreli şirket, Galaxy Fold'da yaptığı değişiklikleri böyle sıralıyor:
- Infinity Flex ekranın üst koruyucu katmanı, çerçeveye kadar uzatıldı.
- Galaxy Fold'a dış darbelerden korunması için ek güçlendirme özellikleri uygulandı.
- Menteşe alanının üst ve alt kısımları güçlendirildi.
- Ekranın korumasını güçlendirmek adına Infinity Flex ekranın altına ek matal katmanlar dahil edildi.
- Menteşeler ile telefonun gövdesi arasındaki boşluk azaltıldı.
Yapılan bu değişiklikler neticesinde, Galaxy Fold'un daha sağlam olduğunu ve bununla beraber 200 bin kezden fazla katlanmaya dayanıklı olduğunu söyleyen Samsung, bakalım bu kez bunda haklı çıkacak mı, hep beraber göreceğiz.
Yaptığı sağlamlaştırma hamleleriyle beraber özellikle Infinity Flex ekranın üst koruyucu katmanının, ekran yapısının ayrılmaz bir parçası olduğu ve çıkartılmaması gerektiğini iyi bir şekilde ifade edebildiğini umuyoruz.
Galaxy Fold'un eylül ayında raflarda olması bekleniyor. Fiyat etiketi ise bilindiği şekliyle 1980 Dolar olarak görünüyor. Bu konuda değişiklik yapılacak mı, bunu da ilerleyen günler gösterecektir.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın