Galaxy Fold'un Ekran Değişimi "İndirimli" Olacak
Samsung'un yeni kararı, Galaxy Fold'un katlanan ekranının bozulmasından korkanların yüreğine su serpecek!
- Ercan Uğurlu
Samsung'un uzunca bir süredir beklenen katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold, sonunda geçtiğimiz günlerde Güney Kore'de satışa çıktı. 18 Eylül tarihinde de İngiltere'de satışa sunulması beklenen Galaxy Fold'un global çapta ne zaman satışta olacağı ise şimdilik bilinmiyor, fakat zamanla yaygınlaşacaktır diye düşünüyoruz.
Samsung'un Galaxy Fold'u bu kadar uzun bir süre bekletmesinin sebebi ise, malum, telefonun ekranıyla ilgili sıkıntıların yaşanması sebebiyleydi. Gerekli test ve değişimleri yaptıktan sonra kullanıcılara sunulan Galaxy Fold için elbette tüketiciler tarafından halen sürmekte olan bir endişe duygusu mevcut. Samsung da müşterilerin ekranla ilgili endişelerini görmüş olacak ki, indirim uygulamasına gitmiş.
Gelen haberlere göre Samsung, Galaxy Fold için indirimli ekran değişim programı uygulayacak. İlk ekran değişimi için geçerli olacak olan bu indirim uygulaması, yalnızca Galaxy Fold Premier Service müşterileri için geçerli olacak. Ayrıca müşterilere özel rehberlik ve destek sağlamak için konusunda özel olarak eğitilmiş uzmanlara 24 saat boyunca erişim imkanı da veren bu servis, Galaxy Fold'un ekranına zarar veren kullanıcılara indirimli ekran değişimi sağlayacak.
Peki, sizce bu servis sizce yeterli mi, yoksa Samsung, zaten halihazırda fiyatı çok yüksek olan Galaxy Fold için ilk ekran değişimini ücretsiz olarak mı yapması gerekli? Yorumlarınızı aşağı yazabilirsiniz.
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