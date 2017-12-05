Galaxy J2 Pro (2017)'ten Sızan Çizimler!
Galaxy J2 Pro'ya (2017) ait olduğu iddia edilen çizimler, internete sızdı!
Galaxy J2 Pro (2017), internete sızan çizimleriyle kendini ilk kez gösterdi. Genellikle gerçek çıkan sızıntılarıyla tanınan OnLeaks'ten gelen çizimler, Galaxy J3 (2017) ve Galaxy J5'e (2017) benzer bir görünüme sahip.
Karşılaştırmalı hız testlerine göre telefon 5 inç ekranla, dört çekirdekli 1,4GHz Snapdragon 430 işlemciyle ve 2GB RAM ile geliyor. Samsung'un Experience arayüzü ve Android 7.1.1 işletim sistemiyle çalışan telefonun Android 8.0 Oreo güncellemesini alacağına inanılıyor.
Çift kamera yapısı ve fiziksel home düğmesiyle telefon, 2017'nin Galaxy J3 ve J5'ine benzer bir tasarım sunuyor. Samsung'un Smart Glow teknolojisi ise bu telefonda yok gibi görünüyor.
Galaxy J2 Pro (2017) geçtiğimiz günlerde Federal İletişim Komisyonu'nun (FCC) onayını almış ve Wi-Fi Alliance'ın onayından geçmişti. Bu yüzden cihazın 2018'den önce piyasaya sürülmesi bekleniyor.
Zeynel A. Öztürk
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