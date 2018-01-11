Galaxy J2 Pro (2018) sessizce ortaya çıktı!
Birçok kez sızan Galaxy J2 Pro (2018), Samsung'un web sitesinde görünerek sessizce gerçeğe dönüştü!
Samsung'un alt seviye telefonu Galaxy J2 Pro (2018), sayısız sızıntının ardından sessizce satışa sunuluyor.
Samsung Vietnam web sitesinde görünen teknik özellikler, önceki sızıntılarla tamamen uyuşuyor. Çift sim kartlı 4G telefon, bunlardan ayrı bir microSD slotuna da sahip. 540 x 960 piksel çözünürlüklü 5 inç Super AMOLED ekranla gelen yeni Galaxy J2 Pro, 1,4GHz dört çekirdekli işlemciye, 1,5GB RAM'e ve 16GB depolama alanına sahip. 256GB'a kadar microSD kartları destekleyen telefonun arka yüzünde 8 megapiksellik otomatik odaklanma destekli bir kamera, ön yüzünde ise 5 megapiksellik bir kamera var. 30fps'de 1080p video kaydedebilen arka kameranın bir flaşı da bulunuyor.
micro USB üzerinden şarj olan telefon, bu alt seviye özelliklerini 3,5 milimetrelik kulaklık girişinden mahrum etmemiş. İçerisinde 2.600mAh gücünde bir pil bulunduran telefon, Samsung'a göre 60 saate kadar müzik çalabiliyor. "Dual Messaging Accounts" ve "Private Folder" özellikleri de telefonda mevcut.
Samsung'un web sitesinde görünmesinden yola çıkarak Galaxy J2 Pro 2018'in yakında satışa sunulacağını söyleyebiliriz.
Zeynel A. Öztürk
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