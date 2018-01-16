Galaxy J7 ve Galaxy Tab E için Oreo Kesinleşti

Samsung'un Galaxy J7'sinin ve Galaxy Tab E tabletinin Android 8.0 Oreo güncellemesini alacağı ortaya çıktı!

Galaxy J7 ve Galaxy Tab E için Oreo Kesinleşti

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