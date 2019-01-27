Galaxy M Serisine Reklam Bolywood'dan Geldi
Samsung'un iddialı giriş seviyesi akıllı telefon serisi olacak olan Galaxy M, bu kez sürpriz bir Instagram reklamında görüldü
- Doğan Kürşat Aktaş
Samsung, yeni giriş seviyesi cihaz ailesi olan Galaxy M hakkında beklenmedik bir tutum sergileyerek söz konusu cihazların piyasaya çıkış tarihinden önce birçok detaya açıklık getirdi. Güney Koreli teknoloji devi ilk olarak performans testlerinde Android Oreo ile görünen cihazların kısa süre içeriside Android Pie desteğine kavuşacağını ortaya çıkarırken, cihazların tasarımları hakkında birçok detay ise şimdiden gün yüzüne çıkmış durumda.
Son olarak yeni serinin Hindistan'daki popülerliğini arttırmak üzere harekete geçen Samsung, bu konuda Bollywood aktrisi Disha Patani ile anlaştı. Disha Patani, Hindistan'daki en popüler aktrisler arasında ön sıralarda geliyor.
Patani'nin oynadığı reklamda cihaz hakkında üzerinde durulan detaylar ise çarpıcı. Patani, reklamda telefonu M şeklindeki kutusundan çıkarıyor ve telefonun sahip olduğu geniş açılı kameradan bahsediyor. Söz konusu lensin Galaxy A7 (2018) ve Galaxy A9 (2018) modellerinde gördüğümüz geniş açılı çekim lensleri ile aynı teknolojiyi taşıdığını söylemek mümkün. Samsung, telefonun geniş açılı çekimlerinin kalitesi konusunda oldukça iddialı görünüyor ve bunu M serisi akıllı telefonların öne çıkan özelliği olarak lanse etmekten çekinmiyor. Reklamda telefon hakkında daha önce sızıntılarla ortaya çıkarılan Infinity-V çentikli ve çerçevesiz ekran tasarımının yanı sıra telefonun arka yüzüne konumlandırılmış bir parmak izi okuyucusu da net olarak görülüyor.
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I'M SO KICKED. Thanks to the Ultra Wide Camera in Samsung Galaxy M Series, I can go as wide with my yoga poses as I want and take the complete picture. Want to know more? Go to @samsungindia and click on the link in their bio to get notified. Launch announcement on the 28th Jan on Amazon at 6PM. Stay tuned. #IMPOWERD
disha patani (paatni) (@dishapatani)'in paylaştığı bir gönderi (23 Oca, 2019, 7:00öö PST)
Patani'nin bununla birlikte Galaxy M akıllı telefon serisinin 28 Ocak tarihinde Hindistan saati ile ÖS 6.00'da (TSİ 15.30) tanıtılacağını ortaya çıkardığı, ancak reklamda görülen her bir Galaxy M cihazın isminden bahsetmediği göze çarpıyor. Ancak daha önceki sızıntılardan bildiğimiz üzere serinin giriş modelleri olan Galaxy M10 ve M20 tanıtım sırasında ilk iki sıranın sahibi olacak ve Galaxy M20'nin en büyük kozu, dev 5.000mAh'lik kapasiteye sahip bataryası olarak ön plana çıkacak. Daha önce şanslı bir kişinin Galaxy M20'yi kullanma fırsatını yakaladığını ve bu kullanıcının telefonun oldukça uzun pil ömründen övgüyle bahsettiği biliniyor ancak bu ifadelerin tutarlılığı ancak telefonun detaylı olarak testlere tabi tutulması ile anlaşılabilecek.
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