Galaxy M20'nin Özellikleri Doğrulandı
Samsung'un beklenen ilginç telefonlarından Galaxy M20'nin özellikleri, bir Samsung sayfasında önemli ölçüde göründü!
Samsung, beklenen telefonlarından Galaxy M'yi Amazon Hindistan'da listeleyerek telefonun birçok özelliğini ortaya çıkardı.
Telefonun özellikleri arasında "o-mAh-God" pil, ultra-geniş kamera, su damlası şekilli çentik ve diğer teknik detaylar görünüyor. Galaxy M20 olduğuna inanılan telefonun en çok ilgi çeken özelliği, 5.000mAh kapasiteli pili. Samsung, Galaxy A9 Pro'dan sonra, bütçe dostu bir telefonda ilk kez bu kadar büyük bir pil kullanıyor. Telefonun USB-C ile gelmesi, bütçe dostu telefonlar için bir başka sürpriz.
6,3 inç'lik LCD ekrana sahip olan M20, 2340x1080 çözünürlük sunuyor. Ön yüzdeki çentik bölümü, sadece ön kamerayı değil yakınlık ve ışık sensörlerini de üzerinde barındırıyor. Arka kameralar 13MP ve 5MP'lik sensörlerden oluşuyor. Samsung'un söylediğine göre 5MP'lik sensör, ultra-geniş görüntüler yakalayabiliyor. Bu da bütçe dostu telefonlarda pek görmediğimiz bir özellik.
Exynos 7885 işlemci ve 3GB RAM ile geleceğine inanılan M20, işletim sistemi olarak Android 8.1 Oreo'yu kullanıyor. Samsung'un son senelerde bütçe dostu telefonlara verdiği güncelleme desteği burada da devam ederse, Android Pie güncellemesi çok uzak olmayabilir. Gövdesi plastik gibi görünen cihazın arka yüzünde bir parmak izi tarayıcısı da var.
Amazon Hindistan'daki bilgiye göre Galaxy M20, 28 Ocak'ta satışa sunulacak. Telefonun yurt dışı fiyatının 200 dolar civarında olması bekleniyor.
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