Galaxy M30s Tüm Özellikleriyle Sızdı
Samsung'un gelecek orta segment akıllı telefonu Galaxy M30s, tüm özellikleriyle sızdı!
- Ercan Uğurlu
Samsung'un bir süredir Galaxy M30'un yeni varyantı üzerinde çalıştığı biliniyor. Aslında geçtiğimiz 3 ay önce kadar "onaylanmış" olan Samsung'un M30s modeli, şimdi de SM-M307F modeliyle bir kez daha ortaya çıktı. İşte Samsung Galaxy M30s'in sahip olacağı özellikler:
Samsung'un Galaxy M30s, 6.4 inç boyutunda bir ekranın sahibi olacak. FHD+ çözünürlük içerecek olan telefonda Exynos 9610 işlemci yer alacak. Bu da Exynos M30'da yer alan Exynos 7904'e kıyasla büyük bir güncelleme olacak.
4GB RAM ve 64 GB depolama alanı ile 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı varyantlarına sahip olacak olan Galaxy M30s, 3'lü kamera sistemini de üzerinde taşıyacak. 5 MP f/2.2, 8 MP f/2.2 ve 48 MP f/2.0 3'lü kamera setini arkada taşıyacak olan M30s, ön tarafta da 16 MP f/2.0 diyaframlı bir ön kamera bulunduracak.
Galaxy M30s'in 6000 mAh gibi dev bir bataryayla geleceğini de belirtelim. Bu arada Galaxy M30s kutudan çıktığında Anroid 9 Pie işletim sistemiyle çalışacak.
Samsung, Galaxy M30s'in ne zaman tanıtılacağına ilişkin herhangi bir resmi açıklamada bulunmuş değil, ancak tanıtımın çok uzun sürmeyeceğini sanıyoruz.
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