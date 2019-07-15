Galaxy Note 10+ İçin Kulaklık Onayı Geldi

Samsung'un Galaxy Note 10 Plus modelinde 3.5 mm kulaklık girişi olup olmayacağı, nihayet kesinlik kazandı!

  • Ercan Uğurlu
Galaxy Note 10+ İçin Kulaklık Onayı Geldi

Evet, bir süredir yılan hikayesine dönen Galaxy Note 10'da 3.5 mm kulaklık girişi olup olmayacağı konusu, sonunda resmi olarak sonlandı diyebiliriz. En azından gelen yeni haber bunu gösteriyor.

FCC tarafından yayınlanan Samsung'un gelecek amiral gemisi Galaxy Note 10+ görsellerine göre, telefonda herhangi bir 3.5 mm jak mevcut değil. Telefonun alt kısmında USB-C portu, hoparlör mazgalı, mikrofon ve S-Pen yuvası görülüyorken, 3.5 mm kulaklık girişi burada bulunmuyor.

Üst kenara baktığımızda da yine burada da bu portun olmadığını görüyoruz. Görünüşe göre Samsung, Galaxy Note 10+'ta kulaklık konusunu USB-C portu üzerinden çözecek.

Samsung, Galaxy Note 10 modelini 7 Ağustos'ta düzenleyeceği Unpacked etkinliğinde tanıtacak. Bakalım resmi olarak açıklandığında telefon bizi bu konuda şaşırtabilecek mi...

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