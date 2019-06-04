Galaxy Note 10 İçin Yeni Bir İddia Daha

Samsung Galaxy Note 10'da kulaklık girişi ve fiziksel tuşların bulunmayacağına dair söylentiler, bu iddiayla farklı bir boyut daha kazandı!

  • Ercan Uğurlu
Galaxy Note 10'da Fiziksel Tuşlar Olacak

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan iddialar, Galaxy Note 10'da herhangi bir fiziksel tuş bulunmayacağı ve 3.5 mm kulaklık girişinin olmayacağı yönündeydi. Ancak gelen yeni haberler, bunun aksini söylüyor.

Ice Universe (@Universelce) tarafından ortaya atılan iddia, Galaxy Note 10 konusunda kafaları bir kez daha karıştırdı. Zira Ice Universe'ün attığı tweet'e göre, Note 10'da fiziksel tuşlar bulunacak. İlk üretilen Note 10 versiyonunda bu tuşların yer almadığını, ancak yapılan Samsung testleri sonrasında bu konuda başarılı olunmadığı konusunda karar kılınarak, telefonun final sürümüne tuşların dahil edildiği bilgisini paylaşan Ice Universe'ün, bunda ne kadar haklı çıkacağını ancak telefonu gördüğümüzde anlayabileceğiz.

Fiziksel tuşların noksanlığı, farklı seçeneklerle giderilebilir, fakat 3.5 mm kulaklık girişinin kaldırılacak olması, tüketiciler tarafından hoş karşılanmayacaktır. Bu sızıntıya göre Note 10'da fiziksel tuşların olacağını öngörmek mümkün. Fakat kulaklık konusunda herhangi bir bilgi yok.

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