Galaxy Note 10 Modelleri Belli Oldu
Samsung'un gelecek amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy Note 10'un hangi modellerle geleceği ortaya çıkıyor!
- Ercan Uğurlu
Samsung da sıra Galaxy S10'dan sonra şimdi de Galaxy Note 10'a geldi. Yıllardır ağustos ayında tanıtılan yeni Galaxy Note modelleri, bu sene de bir değişiklik yapılmazsa, Galaxy Note 10 modeline yine ağustos ayında kavuşacak. Zaman azalmışken, elbette Note 10 ile ilgili bilgiler gelmeye başladı. Bunlardan biri de telefonun modellerine ilişkin.
Son raporlar bizlere, Galaxy Note 10'un birden fazla modelle geleceği söylüyor. Bunlardan biri muhakkak 5G için ayrı bir model olacak. Tıpkı Galayx S10 5G gibi, Galaxy Note 10 5G gibi bir model göreceğiz.
SM-N970 ve SM-N975 olarak isimlendirilen 2 model üzerine çalışan Samsung, bu iki farklı Galaxy Note 10'da ekran boyutlarını da birbirinden farklı tutacak. Bir modelde 6.28 inç büyüklüğünde bir ekran yer alacakken, bir diğerine ise 6.75 inçlik bir ekran göreceğiz. Boyutla bağlı olarak kuşkusuz batarya kapasitesinde de farklılık yaşanacaktır.
Teknik özellik bakımından 2 model arasında bunlar dışında pek büyük farklılık olacak gibi görünmüyor. Yani piyasaya çıkacak olan Galaxy Note 10'u 5G'li ve 5G'siz olarak düşünebilirsiniz. Ancak elbette daha zaman var. Zaman içinde yeni bilgiler aldığımızda, yine sizlere aktaracağız.
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