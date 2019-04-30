Galaxy Note 10 Pro'dan "Dev" Sürpriz
Samsung'un gelecek amiral gemisi Galaxy Note 10 Pro'da yer alacak batarya kapasitesi belli oldu...
- Ercan Uğurlu
Samsung Galaxy Note 10 için geri sayım başladı. Muhtemelen yine ağustos ayında göreceğimiz yeni Galaxy Note, bu kez muhtemelen 4 farklı model olarak karşımıza çıkacak. Bunlardan biri ise Galaxy Note 10 Pro olacak. Diğer modellerin arasında ise yine Galaxy S10 serisinde olduğu gibi Galaxy Note 10, Galaxy Note 10 Pro 5G ve ayrıca 4G'ye özel Galaxy Note 10 Pro yer alması bekleniyor. Tanıtıma daha vakit var, ancak elbette telefonlar ile ilgili bilgilerin sızma oranı bu süreçte katlanarak artacak.
Galaxy Note 10 Pro için gelen bir bilgiye göre, Samsung bu modelinde tam 4500 mAh kapasitesinde bir batarya kullanacak. Bu da Galaxy Note 9'un 4000 mAh, ve Galaxy S10+'ın 4100 mAh kapasitesinden daha yüksek bir batarya alanı. Hatta 4380 mAh kapasitesinde bir batarya kullanan Galaxy Fold'dan bile daha yüksek. Bu da Galaxy Note 10 Pro'yu, Samsung'un dev bataryalı telefonu konumuna getiriyor.
Galaxy Note 10 Pro için gelen bir bilgiye göre, Samsung bu modelinde tam 4500 mAh kapasitesinde bir batarya kullanacak. Bu da Galaxy Note 9'un 4000 mAh, ve Galaxy S10+'ın 4100 mAh kapasitesinden daha yüksek bir batarya alanı. Hatta 4380 mAh kapasitesinde bir batarya kullanan Galaxy Fold'dan bile daha yüksek. Bu da Galaxy Note 10 Pro'yu, Samsung'un dev bataryalı telefonu konumuna getiriyor.
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