Galaxy Note 10'da 50W Şarj Desteği Olabilir

Samsung Galaxy Note 10'un, süper şarj desteğiyle geleceğini biliyoruz. Ama bunun gerçekten "süper" olacağı yönünde yeni iddialar da var!

  • Ercan Uğurlu
Galaxy Note 10'da 50W Şarj Desteği Olabilir

Zaman daraldıkça Galaxy Note 10 ile ilgili bilgiler yoğunluğunu arttırmaya devam ediyor. Samsung'un ağustos ayında tanıtması beklenen Galaxy Note 10 modeli ile ilgili gelen yeni bilgi ise, telefonun bataryasıyla ilişkili.

Samsung'un gelecek amirali Galaxy Note 10'da tam 50W'lık bir şarj adaptörü bulunması bekleniyor. Böylece Galaxy S10+'ın 2 katı kadar yüksek hızda şarj sağlayabilecek olan Galaxy Note 10, öte yandan Huawei P30 Pro'nun 40W'lık şarj yeteneğini de geçmiş olacak.

Elbette Galaxy Note 10'un süper şarj desteği sunacak olması henüz netlik kazanmış değil. Ancak olur da Galaxy Note 10'da 50W'lık süper şarj kullanılırsa, o halde muhtemelen telefonun bataryasının 35 dakika içinde tamamen dolacağını söyleyebiliriz. Bu arada daha önce sızan bilgilere göre Galaxy Note 10'da tam 4500 mAh kapasitesinde bir batarya yer alacak.

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