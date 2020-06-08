Galaxy Note 20 Ne Zaman Tanıtılacak? Belli oldu!

Samsung Galaxy Note 20 ve Galaxy Fold 2 tanıtım tarihleri belli oldu! Samsung, aynı tarihte hem yeni amirali Galaxy Note 20'yi hem de yeni katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold 2'yi tanıtacak. İşte yeni telefonların tanıtım tarihleri ve diğer bilmeniz gerekenler.