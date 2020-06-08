Galaxy Note 20 Ne Zaman Tanıtılacak? Belli oldu!

Samsung Galaxy Note 20 ve Galaxy Fold 2 tanıtım tarihleri belli oldu! Samsung, aynı tarihte hem yeni amirali Galaxy Note 20'yi hem de yeni katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold 2'yi tanıtacak. İşte yeni telefonların tanıtım tarihleri ve diğer bilmeniz gerekenler.

  • Ercan Uğurlu
İşte Galaxy Note 20 ve Galaxy Fold 2 Tanıtım Günü!

Samsung'un uzunca bir süredir konuştuğumuz Note serisi yeni amirali Galaxy Note 20 ve yeni nesil katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold 2, çok kısa bir süre sonra tanıtılacak. Her 2 telefonunu da aynı günde tanıtacak olan Samsung'un, Galaxy Note 20 ve Galaxy Fold 2 tanıtım tarihleri belli oldu.

Güney Kore kaynaklı yeni bir rapora göre, Galaxy Note 20 ve Galaxy Fold 2, korona virüs pandemisi sebebi ile son dönemde pek çok etkinlikle aynı kaderi paylaşacak ve internet ortamında tanıtılacak. Tanıtımı basın mensuplarıyla aynı anda, tüketiciler ve Galaxy Fold 2 ile Galaxy Note 20'yi merak edenler de böylece takip edebilecekler.

Rapora göre Galaxy Note 20 ve Galaxy Fold 2 5 Ağustos tarihinde Samsung tarafından tanıtılacak. Galaxy Note 20, 3 farklı model olarak tanıtılacağı iddiaları halen sürerken, bu modeller Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Plus ve Galaxy Note 20 Ultra olacak. Galaxy Fold 2 ise bir sürpriz olmazsa tek model olarak tanıtılacak.

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