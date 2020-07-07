Galaxy Note 20 Ne Zaman Tanıtılacak? Yeni Sızıntı, Cevabı Veriyor

Merakla beklenen Samsung Galaxy Note 20'nin tanıtım tarihi, yeni iddiaya göre oldukça yakınımızda. İşte Galaxy Note 20 ile tanışacağımız tarih...

Galaxy Note 20, 5 Ağustos'ta Tanıtılabilir

Galaxy Note 20'nin tanıtımı, yeni bir sızıntıya göre 5 Ağustos'ta gerçekleşecek.

Güvenilir sızıntı kaynaklarından Ice Universe, Twitter'daki gönderisinde Samsung Unpacked etkinliğinin 5 Ağustos'ta yapılacağını iddia etti. Firma daha önceki Note telefonlarını da ağustosta tanıttığından, iddia kulağa makul geliyor. Elbette makul olması gerçek olduğunu garantilemiyor, ancak bu tarihi daha önce de duymuştuk.

Etkinlikte Samsung Galaxy Note 20'nin iki farklı sürümünün tanıtılması bekleniyor. Büyük ekranlı olan Ultra veya Plus modelinin QHD ekranla geleceğine inanılırken standart model, Full HD+ ile yetinebilir. Ekran tazeleme hızının 120Hz olacağı söyleniyor ancak bunun çözünürlüğe göre değişip değişmediği bilinmiyor.

Aynı etkinlikte 5G destekli yenilenmiş bir Galaxy Z Flip'in de tanıtılma ihtimali var.

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