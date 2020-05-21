Galaxy Note 20'ye Sürpriz Bir Rakip Geliyor

Google'ın yeni patenti, firmanın kalemli bir Pixel üzerinde çalıştığını, üstelik kalemle ilgili bazı işlevlere önem verdiğini gösteriyor.

Galaxy Note 20'nin Rakibi Google Pixel Olabilir
Samsung Galaxy Note 10 Plus

Kalemli telefonların zirvesinde miyiz, bilmiyoruz ancak bu sene Samsung Galaxy Note 10 Lite ve Motorola'nın yıllar içindeki ilk kalemli telefonu Moto G Stylus ile tanışmıştık. Şimdi ise Google'ın kalemli bir Pixel telefonu üzerinde çalıştığına dair işaretler ortaya çıktı.

Google'ın bu ayın başlarında yayınladığı ve yeni keşfedilen patentte, bir Pixel telefonun kalemle kullanıldığı gösteriliyor. Pixel 4'teki Soli radar gibi bir radar alanı kullanan telefon, kalemi ekrana değdirmeseniz bile onu belirli işlevler için kullanmanıza izin veriyor. Böyle bir telefonla Google, doğrudan Galaxy Note serisinin rakibi haline gelebilir.

Bu arada, Galaxy Note 10'un kalemi ekrana temas ettirmeseniz bile onu algılayabildiğini söyleyelim. Patent, Google'ın bu işlevi "radar alanıyla" taklit etmek istediğini gözler önüne seriyor. Patentte anlatılan teknoloji, sadece kalemi telefona göre nerede tuttuğunuzu anlamakla kalmıyor, hangi yönde ve açıyla tuttuğunuzu da algılıyor. Bu, kalemle yapacağınız hareketlerin daha isabetli olarak algılanmasını sağlayabilir. Google Pixel 4'teki Soli radar, bazı el hareketlerini ekrana dokunmadan algılayabiliyordu. Bu şekilde örneğin çalan şarkıyı atlamanız mümkün oluyordu.

Soli radarın Pixel 5'te kaldırılacağına dair söylentiler olsa da, firma buna henüz hazır olmayabilir.

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