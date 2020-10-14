Galaxy Note 20 Ultra'nın Kamerası DxOMark'ta S20 Ultra'dan Kötü Çıktı

DxOMark'ın Fransız görüntüleme uzmanları, Samsung'un bu seneki amiral gemilerindeki bir tutarsızlığı ortaya çıkardı. Firmanın test yöntemlerine göre Galaxy Note 20 Ultra 5G'nin sunduğu kamera deneyimi, önceki amiral gemisi Galaxy S20 Ultra'dan daha iyi değil, aksine biraz geride.
Yeni cihaz, fotoğraf ve videoda sırasıyla 130 ve 101 puan alıkren Galaxy S20 Ultra, 132 / 102 puan alıyor. Yani arada önemli bir fark yok, ancak yine de böyle bir farkın olması Samsung'un son senelerde kamera alanında büyük aşamalar kaydettiğini düşündüğümüzde dikkat çekiyor. DxOMark'a göre Xiaomi, Huawei, Vivo, Honor ve OPPO'nun son telefonları da Galaxy Note 20 Ultra'dan daha iyi birer kameraya sahipler. Galaxy S20 çıktığında ise dünyadaki en iyi beş telefon kamerasının arasına girmişti.
Galaxy S20 Ultra'nın yeni Note 20 Ultra 5G'ye göre karlanmayı daha iyi işlediği ve doğal ışığı daha iyi yakaladığı, böylece özellikle videolarda optimal pozlama sunduğu gözleniyor.
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