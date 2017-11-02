Galaxy Note 8 Enterprise Edition Duyuruldu!
Galaxy Note 8'in iş dünyasına özel yeni sürümü Enterprise Edition, bu ek yetenekleriyle ortaya çıktı!
Samsung, ABD'ye özel Galaxy Note 8 Enterprise Edition'ı duyurdu. Galaxy Note 8'i iş dünyası için çekici hale getiren bu yeni model, SIM kilitsiz satışa sunuluyor.
Samsung Knox Configure, Samsung Enterprise Firmware Over the Air gibi IT yöneticilerinin cihazları uzaktan yapılandırmalarını sağlayan özellikler sunan yeni telefon, Samsung'tan üç yıl boyunca her ay güvenlik güncellemesi alacak. Bu sayede zararlıların ve güvenlik açıklarının doğuracağı endişe, biraz azalacak.
Cihazı "Yetkili Samsung kanal ortakları" üzerinden satın alan firmalar, cihaz başına 994 dolar ödeyecekler, yani normal Note 8'e kıyasla sadece biraz daha fazla ödemiş olacaklar. Galaxy Note 8 Enterprise Edition, kilitsiz olması ve IT takımına yönelik yazılımları dışında standart Note 8'den farklı değil. Dolayısıyla telefon, 6GB RAM, 64GB depolama alanı gibi özelliklerle geliyor.
Enterprise Edition şu an ABD ve Güney Kore pazarlarıyla kısıtlı gibi görünüyor, ancak önümüzdeki aylarda sunulduğu bölgeleri genişletebilir.
Zeynel A. Öztürk
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