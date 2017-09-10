Galaxy Note 8, İşkence Testinden Çıktı!

Galaxy Note 8, bir YouTube kanalının işkence testlerinden şaşırtıcı bir biçimde sağlam çıktı!

Oynat Galaxy Note 8'e İşkence Testi Galaxy Note 8, bir YouTube kanalının işkence testlerinden şaşırtıcı bir biçimde sağlam çıktı!

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