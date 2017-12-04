Galaxy Note 8 Kadar Güçlü Bir Kapaklı: W2018
Samsung, özellikleriyle Galaxy Note 8'i bile aratmayan, yeni kapaklı telefonu W2018'i tanıttı!
Eğer kapaklı telefonların, herkesin akıllı telefon alacak parasının olmadığı gelişmekte olan piyasalar için olduğunu düşünüyorsanız, çok yanılıyorsunuz. Çin'in Xiamen kentindeki etkinlikte Samsung, bildiğimiz amiral gemisi akıllı telefonlara rakip olabilecek özelliklere sahip, Android kullanan yeni kapaklı telefonunu, W2018'i tanıttı.
İlk olarak, 12-megapiksel kamerası bir telefonda bulacağınız en büyük diyafram açıklığına sahip ve bu, V30'un f/1.6 diyafram açıklığını geçiyor. Bu sayede daha fazla ışık mümkün olabilecek, ama daha aydınlık durumlarda f/2.4'e geçiş de yapabiliyor.
Altın ve platin renk seçenekleri ile gelen W2018, 132.2x63.2x15.9mm boyutlara sahip ve 247g ağırlığında. 4.2 inç'lik Super AMOLED ekranının Full HD çözünürlüğü var ve navigasyon için dokunmatik ekranın yanında, D-pad ile numara tuşlarını da kullanabiliyorsunuz.
Telefon, bir Snapdragon 835 yongası ve 6GB RAM ile geliyor ve bu da Galaxy Note8 gibi Android amiral gemilerine rakip olacak düzeyde. İki depolama konfigürasyonu var: Extreme Edition, 64GB ile gelirken Collector Edition, 256GB ile geliyor.
Bunların yanında bir Samsung cihazdan bekleyeceğiniz diğer özellikleri de barındırıyor, bunların arasında Bixby tuşu ve şarj için USB Type-C portu var. Yazılım olarak ise, Android 7.1.1 Nougat ile geliyor.
Henüz fiyatlandırma hakkında bir bilgi yok, ama cep telefonu Çin'de Telecom aracılığıyla piyasaya çıkacak. Diğer ülkelere açılıp açılmayacağı ise biraz şüpheli...
H. Hüseyin Öztürk
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