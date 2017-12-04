Galaxy Note 8 Kadar Güçlü Bir Kapaklı: W2018

Samsung, özellikleriyle Galaxy Note 8'i bile aratmayan, yeni kapaklı telefonu W2018'i tanıttı!

Galaxy Note 8 Kadar Güçlü Bir Kapaklı: W2018

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