Galaxy Note 8'in Çift Kamerası "Çok İyi" Olacak!
Yeni gelen iddialar doğruysa Galaxy Note 8, iPhone 7 Plus'ın en önemli özelliğini bile unutturabilir!
Galaxy S8 Plus'ın 6,2 inç'lik geniş ekranı, büyük ekranlı telefon meraklılarını memnun edecek kadar iyi. Ancak daha da büyük bir ekrana ve S Pen'e sahip olmak isteyenlerin Galaxy Note 8'i beklemeleri gerekiyor.
Ünlü analist Ming Chi Kuo'nun AppleInsider ile paylaştığı yeni bilgiler ise Samsung'un Galaxy Note 8'in arka yüzüne 12MP'lik bir geniş açılı lens ve 13MP'lik bir telefoto lens yerleştireceğini söylüyor. Buradan LG G6'da olduğu gibi kameralar arasında seçim yapmamız söz konusu olabilir. 3x optik zum ise kalite kaybı yaşamadan yaklaşma fırsatı sunacak. Kuo, her iki sensörün de optik görsel dengeleme yeteneğine sahip olduğunu söylüyor.
Böylece Galaxy Note 8'in kamera düzeni, iPhone 7 Plus'a benzer bir hale gelecek gibi görünüyor. Ancak Kuo, Note 8'in kamerasının "çok daha iyi" olduğunu ve henüz çıkmayan iPhone 8'in kamerasına rakip olabileceğini ileri sürüyor.
Kameranın özelliklerini paylaşmakla kalmayan Kuo, Galaxy Note 8'in ekran özelliklerini de sıraladı. Analiste göre cihaz 6,4 inç QHD+ OLED ekranla gelecek. Cihaz, Samsung'un son amiral gemileri gibi çok ince bir ekran çerçevesiyle gelecek. Parmak izi tarayıcısı, iris tarayıcısı ve Exynos 8895 yonga seti, Kuo'ya göre Galaxy Note 8'in özellikleri arasında
İddialar kulağa mantıklı gelse de şimdilik biraz beklemekte fayda var. Bahsedilen teknik özelliklerin Galaxy S8 veya S8+'a çok fazla benzediğini ve biraz daha büyük ekran bekleyebileceğimizi söyleyebiliriz.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu YorumlarıToplam 1 Yorum Giriş Yapın
dediğim gibi s8 ve plus alanlar s7 note daki kameraları kullanıyorlar.asıl note 8 tamamen yeni olucak o kadar para ver sonra s7 note kamera ve parçalarını kullan samsung güzel kazık attı.s8 almayın note 8 bekleyin.