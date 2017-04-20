Galaxy Note 8'in Çift Kamerası "Çok İyi" Olacak!

Yeni gelen iddialar doğruysa Galaxy Note 8, iPhone 7 Plus'ın en önemli özelliğini bile unutturabilir!

Galaxy Note 8'in Çift Kamerası "Çok İyi" Olacak!

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

dediğim gibi s8 ve plus alanlar s7 note daki kameraları kullanıyorlar.asıl note 8 tamamen yeni olucak o kadar para ver sonra s7 note kamera ve parçalarını kullan samsung güzel kazık attı.s8 almayın note 8 bekleyin.

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