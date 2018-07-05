Galaxy Note 9, Bluetooth Kalemle Gelecek!
Önümüzdeki ay tanıtılacak Galaxy Note 9'un S Pen'inde çok ciddi bir geliştirme olacağı kesinleşti...
Galaxy Note 9'un kaleminin Note 8'dekine kıyasla çok daha gelişmiş olacağına dair dedikodular, doğrulandı. FCC onayından geçen kalemin Bluetooth desteğiyle geleceği anlaşıldı.
FCC'den "Stylus Pen" adıyla ve EJ-PN960 model adıyla geçen kalem, Galaxy Note 9 ile 2,4GHz Bluetooth LE üzerinden bağlanıyor. S Pen'in model kodu, Note 9'un model adı olan SM-N960 ile de eşleşiyor. Bu bilgilerin gelmesiyle birlikte yeni S Pen'in Bluetooth destekli olacağının neredeyse kesinleştiği söylenebilir.
Peki Bluetooth destekli S Pen, ne gibi işlevler sunacak? Geçtiğimiz günlerdeki bir rapor, kalemin müziği kontrol etmekte kullanılabileceğini söylemişti. Rapor, Bluetooth desteğinin kaleme ne getireceğini söylemediği için biraz daha beklememiz gerekiyor.
Galaxy Note 9'un 9 Ağustos'ta New York'ta tanıtılması planlanıyor.
Zeynel A. Öztürk
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