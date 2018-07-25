Galaxy Note 9 Bu Kez Yeni Bir Renkle Göründü
Galaxy Note 9 bir kez daha yüzünü gösterdi. Ancak bu seferki görüntüler yeni renkte!
Bir süredir Galaxy Note 9 görüntüleri kendini gösteriyor. Şu ana kadar Samsung'un yeni amiralini Coral Blue ve Deepsea Blue renkleriyle görmüş ve daha pek çok renk seçeneğiyle geleceğini duymuştuk. Bu kez de buna ilişkin olarak Note 9 yeni rengiyle kendini gösterdi.
Kahverengi veya bakır da diyebileceğimiz yeni rengiyle de dikkat çekici görünen Note 9, ayrıca bu render görüntülerinde siyah ve mavi renkli seçenekleriyle de görünüyor. Telefonun harici olarak konuşulan diğer renk seçenekleri arasında ise gri ve lila mor da bulunuyor. Tüm bunlara bakarak Note 9'un bir hayli renkli bir telefon olacağını söyleyebiliriz. Elbette bu renk seçeneklerinin hepsi Türkiye'ye gelecek mi, şimdilik bunu bilmiyoruz.
Render görüntülerinde ayrıca telefonların yanında renkli S Pen'leri ve Samsung'un diğer cihazları olan Gear IconX, Gear S3 ve DeX'i de görmek mümkün. Buna bakarak diyebiliriz ki, Galaxy Note 9 satışa çıktığında, Samsung bu cihazları Note 9 ile beraber promosyon olarak verebilir. Bunu ve daha fazlasını çok yakında öğreneceğiz. Olası bir promosyon durumunda Türkiye'de de bu fırsat sunulacak mı, açıkçası bizler de merak içerisindeyiz.
Galaxy Note 9, 9 Ağustos'ta bizim de katılacağımız etkinlikte tanıtılacak. Galaxy Note 9 satış tarihi olarak ise 24 Ağustos belirlenmiş olduğu söyleniyor.
Ercan Uğurlu
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