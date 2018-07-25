Galaxy Note 9 Bu Kez Yeni Bir Renkle Göründü

Galaxy Note 9 bir kez daha yüzünü gösterdi. Ancak bu seferki görüntüler yeni renkte!

Galaxy Note 9 bu kez yeni bir renkle göründü

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

TEKNOLOJİK EV ELEKTRONİĞİ ÜRÜNLERİ

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Akıllı Televizyonunuzdan Veri Topluyorlar!
Chrome'un Yeni Tasarımı İşte Böyle Olacak
Ping Nasıl Düşürülür?
Galaxy Note 9 Bu Kez Yeni Bir Renkle Göründü
5G, Gelecek Yıl Telefonlarda Olacak

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir