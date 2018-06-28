Galaxy Note 9 Davetiyeleri Yola Çıktı

Samsung'un Galaxy Note 9'u ne zaman tanıtacağı, göndermeye başladığı bu davetiyelerle birlikte kesinleşti!

Galaxy Note 9 tarihi kesinleşti

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