Galaxy Note 9 Davetiyeleri Yola Çıktı
Samsung'un Galaxy Note 9'u ne zaman tanıtacağı, göndermeye başladığı bu davetiyelerle birlikte kesinleşti!
Samsung'un sıradaki amiral gemisi telefonu Galaxy Note 9'u ne zaman tanıtacağı, şimdiye dek kesin olarak hiç doğrulanmamıştı. Ama gönderimine başlanan davetiyelere bakılırsa, tarih artık kesin.
Yukarıdaki davetiye, Samsung'un Galaxy Note 9'u tanıtacağı Unpacked etkinliğinin 9 Ağustos tarihinde gerçekleşeceğini doğruluyor. Ancak davetiyede, telefonla ilgili pek bir ipucu göze çarpmıyor.
Galaxy Note 9 hakkında pek çok iddia ve sızıntı görsek de, bunların hiç birinin gerçekliği konusunda emin olamıyoruz. Bu iddiaların en önemlisi ise, kuşkusuz yenilenecek S Pen ile ilgili olanı. Eğer iddia doğruysa yenilenen S Pen, Bluetooth desteğine sahip olacak ve bu sayede, telefon görüşmeleri yapmamıza imkan tanıyacak.
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